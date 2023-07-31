اليوم.. قمة مصرية-فلسطينية في العلمين الجديدة

وطنا اليوم: بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، في قمة عُقدت اليوم الاثنين، في مدينة العلمين الجديدة، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

واكد الرئيس المصري موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأطلع الرئيس الفلسطيني، نظيره المصري على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية، ارتكاب جرائهما بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

كما بحث الرئيسان، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، واتفقا على مواصلة التشاور بينهما إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين .