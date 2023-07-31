الحكومة تقرر تثبيت اسعار الكهرباء في الاردن

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آب المقبل لعام 2023 بقيمة صفر.

وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر تموز الحالي