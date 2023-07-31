الدفاع المدني ينقذ شخصين تعرضا لحادث غرق في مأدبا

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني مأدبا تعاملت اليوم مع حادث غرق تعرض له شخصين من جنسية عربية داخل إحدى البرك الزراعية بمنطقة أم العمد.

وتحركت فرق الغطس على الفور الى موقع الحادث وعملت على انقاذهما من داخل البركة ، في حين قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة لهما ونقلهما إلى مستشفى النديم الحكومي.

وتهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم ممارسة السباحة في السدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية ومراقبة الأطفال بشكل جيد وعدم السماح لهم بالاقتراب من هذه المواقع خوفا من تكرار مثل هذه الحوادث لا قدر الل