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الإعلام العبري يزعم تسلل 7 أشخاص من الأردن إلى تل أبيب

منذ ساعتين
An Israeli soldier patrols the border area between Israel and Jordan at Naharayim, as seen from the Israeli side October 22, 2018. REUTERS/ Ronen Zvulun

وطنا اليوم:زعمت وسائل إعلام عبرية تسلل 7 أشخاص الاثنين، إلى مناطق تابعة للاحتلال الإسرائيلي الواقعة على الحدود الأردنية، كما وزعمت اعتقال 5 أشخاص.
وأفاد موقع”واللا” العبري، بأنه ومن خلال التحقيق تبين أن اثنين آخرين تمكنا من دخول تل أبيب ، مشيرة إلى أنه سلطات الاحتلال شرعت بالتفتيش عنهما ومطاردتهما، وأفضت التحقيقات أنهما تمكنا من العودة إلى الأراضي الأردنية.
وقالت إنه تم عقب ذلك، إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المجاورة.

إحباط تهريب
وبحسب المزاعم العبرية، فإن عملية التسلل جاءت بشأن إحباط عملية “تهريب كمية كبيرة من الأسلحة” عبر الحدود الأردنية في منطقة الأغوار، الأسبوع الماضي، إذ لا تزال تفرض تعتيما إعلاميا على طبيعة العملية والمحتويات المهربة.
وفي سياق منفصل، زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب سلاح استثنائية ونوعية من الأردن إلى الضفة الغربية لصالح التنظيمات الفلسطينية، في الأسبوع الماضي


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