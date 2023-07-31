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نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر .. اعرف مجموعك الآن

منذ 3 ساعات
نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر .. اعرف مجموعك الآن

حصل موقع “وطنا اليوم” على عدد من كشوفات نتائج الثانوية العامة المصرية، في الوقت الذي ينتظر فيه الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان النتيجة بشكل رسمي.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازى، أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.




















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