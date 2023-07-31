ارتفاع حصيلة قتلى انفجار عبوة ناسفة في باكستان إلى 44 قتيلا

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة قتلى حادثة انفجار عبوة ناسفة، خلال تجمع سياسي شمال غرب باكستان إلى 44 قتيلا، وفق ما أفاد مسؤولون.

وذكرت السلطات الباكستانية، أن كان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار أحد الأحزاب الإسلامية يتجمعون تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان.

وأضافت أن عدد الإصابات جراء الانفجار الانتحاري، يتجاوز الـ100 إصابة من بينها 17 بحالة خطيرة