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وفاة شخص إثر انهيار سقف منزل بماركا

منذ ساعة واحدة
وفاة شخص إثر انهيار سقف منزل بماركا

وطنا اليوم:توفي شخص خمسيني إثر انهيار جزء من سقف منزل عليه، اليوم الأحد، في حي العبداللات بماركا الشمالية بالعاصمة عمان.
وقال مصدر طبي، إنه حضرت الأجهزة الأمنية مباشرة الى الموقع، وتم إسعاف الخمسيني بواسطة الدفاع المدني الى مستشفى البشير، ووصفت حالته الصحية بالسيئة إثر إصابته بكسور وجروح بليغة.
وأفاد المصدر أن الشخص الخمسيني توفي لاحقاً أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى


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