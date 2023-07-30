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مدفيديف يدعو الأعداء للتضرع للرب كي تنتصر روسيا وإلا فالحرب النووية قادمة

منذ 26 ثانية
مدفيديف يدعو الأعداء للتضرع للرب كي تنتصر روسيا وإلا فالحرب النووية قادمة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن القوات المسلحة الروسية بتصديها للهجوم المضاد من جانب العدو الجماعي، تدافع عن أرض روسيا وعن مواطينها.
وشدد مدفيديف، على أن هذه الحقيقة لا غبار عليها، وهي واضحة لجميع الأشخاص المحترمين.
وأعرب مدفيديف عن ثقته، بأن القوات المسلحة الروسية، تقوم خلال ذلك بمنع اندلاع نزاع عالمي.
وأضاف: “لو تصورنا أن هجوم عصابات بانديرا الأوكرانية نجح بدعم من الناتو، وتمكنت من الاستيلاء على جزء من أرضنا، فسنضطر عند ذلك، بموجب قواعد المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 06/02/2020 لاستخدام الأسلحة النووية. ببساطة لن يبقى لدينا أي مخرج آخر”.
وتابع دميتري مدفيديف القول، إنه يجب أن يتضرع أعداء روسيا للرب لكي يوفق المقاتلين الروس في مهمتهم، لأنهم لا يسمحون باشتعال نيران الحرب النووية العالمية.
وقدم مدفيديف التهاني بمناسبة حلول يوم القوات البحرية الروسية، وختم حديثه بالقول: “وينضم إلى هذه التهاني، الطوربيد النووي المسير بوسيدون، وهو يوصي أعداء بلادنا بالصلاة من أجل صحة جميع البحارة الروس”.


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