جوائز شهرية.. نيسان تطلق حملة تشجيعية لعملائها

وطنا اليوم: أطلقت نيسان ممثلة بمجموعة بسطامي وصاحب التجارية، الوكيل المعتمد والحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن، حملةً تشجيعيةً تحمل اسم “ربحان ربحان مع نيسان”، تتمثل في منح كل من يقوم بتجربة قيادة إحدى سيارات نيسان أو شرائها فرصة الفوز بجوائز مميزة نهاية كل شهر وحتى نهاية عام 2023، وذلك في إطار سعيها المتواصل وخطواتها الدائمة لتعزيز علاقاتها مع عملائها.

إذ تتيح حملة “ربحان ربحان مع نيسان” فرصة دخول السحب على جائزة قيّمة نهاية كل شهر لفائز واحد فقط، وذلك بعد إجراء اختبار القيادة لإحدى سيارات نيسان المذهلة أو عند شراء سيارة جديدة من صالات العرض.

وقال المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب -الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الأردن: “أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات المميزة التي تحرص المجموعة على استمراريتها؛ لتوثيق علاقتها مع عملاء نيسان. حيث نسعى من خلال هذه الحملة إلى تأكيد التزامنا الراسخ اتجاه عملائنا وتقدير ولائهم المستمر لعلامة نيسان التجارية، ومع ثقتنا أن هذا العرض سيلقى رواجًا في السوق الأردني، وسيحوز على تقدير وإعجاب عملائنا في المملكة”.

كما أكّدت مجموعة بسطامي وصاحب حرصها على تقديم أفضل الحملات والعروض المميزة لخدمات ما بعد البيع، والتي تتجاوز توقعات العملاء، وتحوز على رضاهم، وتلبي كافة احتياجاتهم. وتعد هذه الحملات التي نقوم بها على مدار العام شهادة على هذا الالتزام.

ومن الجدير ذكره أن حملة “ربحان ربحان مع نيسان” بدأت من يوليو/تموز الحالي وستظل سارية حتى ديسمبر/ كانون الأول 2023. حيث تعد الحملة فرصة ذهبية للراغبين بشراء سيارة نيسان للفوز أيضَا بجوائز قيمة إذ دعت مجموعة بسطامي وصاحب الراغبين بتجربة قيادة إحدى سيارات نيسان أو شرائها إلى المسارعة بذلك؛ لتعزيز فرصة فوزهم نهاية كل شهر وحتى نهاية العام.

هذا وتستقبل نيسان الراغبين بإجراء اختبار القيادة أو لشراء احدى سيارات نيسان في صالتي عرض نيسان، الأولى في عمان في شارع مكة تحديدًا، والثانية في إربد، من السبت للخميس، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.