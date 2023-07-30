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وافد عربي يعرض رشوة 4 دنانير على رجال أمن

منذ 10 ثواني
وافد عربي يعرض رشوة 4 دنانير على رجال أمن

وطنا اليوم:دانت محكمة أردنية وافدا عربيا بجرم عرض رشوى على رجل أمن، وقررت سجنه أربعة اشهر وتضمينه الرسوم والغرامة 50 دينارا.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه وأثناء قيام رجال الأمن العام في قسم الدوريات الخارجية بوظيفتهم الرسمية تم إيقاف إحدى المركبات، وكان يقودها الوافد العربي حيث كان مرتكباً مخالفة عدم صلاحية أنوار المركبة، فقام بعرض مبلغ أربعة دنانير على منظمي الضبط


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