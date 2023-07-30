السعودية تحبط 3 محاولات لتهريب الكبتاجون قادمة من الأردن

وطنا اليوم:أعلنت السعوديّة الأحد، عن إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 151 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في مركبات بمنفذ الحديثة الذي يربطها مع الأردن، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقالت الوكالة، إن “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أحبطت في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب (43,000) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل محرك إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب (45,349) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل خزان الهواء الواقع على أذرعة التوازن للإطارات الأمامية لمركبة أخرى، في حين تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب (62,790) حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة بداخل محرك التبريد الخاص بإحدى المركبات”.

وأكّدت الهيئة السعودية أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات