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اتفاق عراقي كويتي على ترسيم الحدود بين البلدين

منذ ساعتين
اتفاق عراقي كويتي على ترسيم الحدود بين البلدين

وطنا اليوم:اتفق العراق والكويت، الأحد، على ترسيم الحدود، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون والتطور في الجوانب التجارية والحدودية، وفق ما أفادت به السلطات في البلدين.
من جهه قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: إنه جرى تشكيل لجنة عليا لإعادة ترسيم الحدود بين العراق والكويت، والتنسيق المشترك لحماية الصيادين العراقيين في مياه الخليج العربي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح: أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار بشأن الملف النفطي والحقول المشتركة بين البلدين.
بدوره لفت الصباح إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة للغاية مع نظيره العراقي، وأن البلدين عقدا العزم على العمل سوية لتطوير علاقاتهما في مختلف الجوانب التي تهم البلدين.
وأشار إلى أن هناك توافقا كاملا في وجهات النظر للقضايا العالقة وعلى رأسها ترسيم الحدود، وقضية الصيادين، مبينا أن الجانبين قررا فتح ملحقية تجارية في القنصلية الكويتية في البصرة


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