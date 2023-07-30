السير : حجز أية مركبة مضى على عدم ترخيصها 6 شهور

وطنا اليوم:أكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير، العميد رامي الدباس، أنه لدى مديرية الأمن العام، كاميرات ترصد السيارات غير المرخصة لمدة تجاوزت 6 أشهر.

وقال الدباس في حديثه خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، أنه جرى تعديل تكاليف الترخيص للمركبات المماثلة في حجم المحرك وسنة الصنع والاضافات.

وكشف أنه سُجِّلَ في الأردن 338 حالة وفاة بحوادث سير منذ بداية العام الجاري حتى 27 تموز/ يوليو.

وأشار الدباس إلى أن مديرية الأمن العام وضعت خططا مرورية متتابعة منذ نحو عام لضبط العملية المرورية، حيث تم مضاعفة القوى البشرية العاملة في الميدان