المياه تضبط توصيل خطوط مخالفة في الأشرفية

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه اعتداءات على خطوط مياه في منطقة الاشرفية تمثلت بعمل وصلات مياه مخالفة.

وقالت في بيان لها اليوم الأحد، إن تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ورفع عدادين مياه يتزودان بطريقة مخالفة من الوصلات لاستكمال الإجراءات بخصوص المخالفين .

وأضافت أنها قامت كذلك بردم بئر مخالف في منطقة الرمثا من خلال كوادر الرقابة الداخلية بالتعاون مع مديرية الاحواض المائية مؤكدة انها تواصل حملاتها لعدد من المواقع لضبط اي مخالفات او تجاوزات بالاعتداء على مصادر المياه مناشدة المواطنين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من قبل بعض المخالفين حماية لحقوق الوطن والمواطنين المائية