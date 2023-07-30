كم سعر كيلو الكاكا في الاردن؟

وطنا اليوم:تم رصد وصول كميات كبيرة من الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى الأربعاء، حيث بلغت 3429 طنًا، وبلغت كمية الخضار 2254 طنًا، والفواكه 1010 طنًا، والورقيات 164طنًا.

ووفقا لنشرة السوق المركزي وقائمة الأسعار المعلنة تراوحت أسعار الخضار والفواكه المستوردة للكيلوغرام الواحد على النحو التالي: تراوح سعر الكاكا 350- 375 قرشًا، وكل من الكيوي والأفوكادو بين 200-300 قرشا، وسعر الرمان بين 200 و275 قرشا، وسعر المنجا بين 120 و150 قرشا، وسعر الأناناس بين 110 و 150 قرشا.

وتراوحت أسعار المنتجات المحلية للكيلوغرام الواحد على النحو التالي: تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 20 قرشًا، وسعر البصل الناشف 20 و 32 قرشًا، وسعر البطاطا 20 و55 قرشًا، وسعر البندورة 15 و 30قرشًا، وسعر الجزر 20 و 35 قرشًا، وسعر الخيار20 و40 قرشًا، وسعر الزهرة 25 و 50 قرشًا، وسعر الليمون 40 و 50 قرشًا، وسعر الموز البلدي 50 و 70 قرشًا.

وتتوفر مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة في سوق الجملة المركزي، مما يوفر خيارات متنوعة للمستهلكين ويساهم في تنوع وتوفر المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة