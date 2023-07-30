الأمن : السائق يتسبب بنحو 98% من حوادث السير في الأردن

وطنا اليوم:قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود المهندس الدباس، إن السائق يتسبب بنحو 98% من حوادث السير في الأردن، وهو ما يدل على وجود نسبة كبيرة من السائقين غير الملتزمين بقواعد السير.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير للعام 2023، اليوم الأحد.

وأضاف الدباس، أن مشروع قانون السير المعدل، يشدد مخالفات السير المتعلقة؛ بتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والقيادة بصورة متهورة، وحمل الهاتف أثناء القيادة.

وبين أن مديرية الأمن العام، رفعت من أعداد مرتبات الإدارات المرورية للحد من حوادث السير، بالإضافة إلى توجه لرفع أعداد الكاميرات المنتشرة لضبط المخالفات الخطيرة.

ولفت إلى عدد حوادث السير المرتفعة، والناتجة عن المخالفات الخطرة التي يرتكبها العديد من السائقين.

وأكد على أهمية تشديد العقوبات ضمن مشروع قانون معدل لقانون السير للعام 2023، لردع السائقين المتهورين، مؤكدا أن السائق الملتزم لن تطوله أي عقوبة من العقوبات الواردة بمشروع القانون المعدل