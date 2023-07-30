استثمارات الضمان الاجتماعي تعزز تنوع المنتج السياحي في المثلث الذهبي

وطنا اليوم:التقى رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه مع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز لبحث سبل تعزيز استثمارات الضمان الاجتماعي في مدينة العقبة.

وخلال اللقاء الذي حضره اعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ورئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية الدكتور مؤيد السمان وعدد من مدراء الصندوق والشركة، ومدير عام شركة الضمان للاستثمار، تم مناقشة الخطط التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم قيمة إستثمارات الضمان، وامكانية الاستفادة من الفرص المتاحة في مدينة العقبة.

كما قام كناكريه بزيارات ميدانية لعدد من الاستثمارات والمشاريع التي يستثمر فيها الضمان الاجتماعي، ومنها فندق الانتركونتننتال/ العقبة ومشروع شاطئ العقبة السياحي المحاذي للفندق اللذان تشرف عليهما الشركة الوطنية للتنمية السياحية، ومجمع بوابة العقبة التجاري المملوك لشركة الضمان للاستثمار، ومجمع النافورة التجاري المملوك لشركة الاسواق الحرة الأردنية، ومنتجع تالا بيه المملوك لشركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية.

واطلع كناكريه والوفد المرافق على خطط الشركات الهادفة الى تحسين الاداء المالي والحفاظ على المستوى المتميز للخدمات المقدمة للسياح.

كما تم بحث فرص تطوير عدد من الاراضي المملوكة للضمان الاجتماعي ذات المواقع الاستراتيجية في مدينة العقبة، للمساهمة في اثراء وتنويع المنتج السياحي في منطقة المثلث الذهبي، من خلال انشاء مشاريع جديدة سياحية وترفيهية وتجارية تلبي تطلعات السياح.

ومن الجدير ذكره ان الضمان الاجتماعي يملك عددا من الاستثمارات السياحية التي تشرف عليها الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما يملك حصصا في راس مال عدد من الشركات الرائدة في القطاع السياحي والقطاعات المساندة، حيث يملك حوالي 61% من شركة الضمان للاستثمار، وحوالي 56% من شركة الأسواق الحرة الأردنية، وحوالي 9% من شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية.