وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملة

وطنا اليوم:نعى وزير التّربية والتعليم، والأسرة التَّربويَة، المعلمة هدى كواملة من مدرسة جبل الشيخ مصلح الأساسية المختلطة/ مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش.

وذكرت الوزارة في منشور لها على فيسبوك، الأحد: “ينعى وزيرُ التَّربية والتعليم والأسرةُ التَّربويَّة، الزميلة ( هدى كواملة ) المعلمة في مدرسة جبل الشيخ مصلح الأساسية المختلطة/ مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش.. أسكن الله روحَ الفقيدة الجنَّة، وألْهَمَ ذويها الصَّبْر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون