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وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملة

منذ دقيقتين
وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملة

وطنا اليوم:نعى وزير التّربية والتعليم، والأسرة التَّربويَة، المعلمة هدى كواملة من مدرسة جبل الشيخ مصلح الأساسية المختلطة/ مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش.
وذكرت الوزارة في منشور لها على فيسبوك، الأحد: “ينعى وزيرُ التَّربية والتعليم والأسرةُ التَّربويَّة، الزميلة ( هدى كواملة ) المعلمة في مدرسة جبل الشيخ مصلح الأساسية المختلطة/ مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش.. أسكن الله روحَ الفقيدة الجنَّة، وألْهَمَ ذويها الصَّبْر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون


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