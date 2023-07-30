قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ

وطنا اليوم:دخل قرار رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك المركزي الأردني بمقدار 25 نقطة أساس الصادر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد.

وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي قررت يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس

واكد امين سر جميعة الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية ان قيام المركزي برفع اسعار الفائدة بواقع ربع نقطة ياتي بسبب عدة عوامل اهمها ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار ولتمييز الدينار عن الدولار بهامش يسمح باستقطاب الودائع بالدينار.

ولفت ديرانية الى ان المحافظة على استقرار الدينار والاستقرار المالي والنقدي يأتي في سلم اولويات البنك المركزي.