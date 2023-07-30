لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله”.. #واتساب تعلن إطلاق ميزة التراسل الفوري بالفيديو لمدة 60 ثانية بعد أسابيع من اختبارها

وطنا اليوم – اعلن تطبيق “واتساب” للمراسلة الفورية، يوم السبت، إطلاق ميزة جديدة تخص رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة، وذلك بعد أسابيع من اختبارها.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن “الخاصية الجديدة يجري حاليا تعميمها على كل المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستجعل (الدردشات) أفضل.

وأفاد تطبيق “واتساب”، المملوك لشركة “ميتا”، في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، بأن “الرسائل الصوتية في واتساب غيرت الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك.

وأضافت: “يسرنا انطلاقا من هذه الخاصية، طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة، يمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة”.

وكل ما يحتاجه مستخدمو “WhatsApp” هو الضغط على زر “الرسائل الصوتية” مرة واحدة، ليتحول إلى “رسائل الفيديو القصيرة، وبعدها، يمكن تسجيل المقطع لمدة لا تتجاوز الـ60 ثانية، والفيديو، الذي يجري تسجيله، لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله مرة أخرى، مما يجعله “حصريا” للمرسل إليه، كما يعتقد أن الميزة مستوحاة من التطبيق المنافس “سناب شات”.