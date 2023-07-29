بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

وزيرة الثقافة تتفقد مرافق مهرجان جرش

منذ ساعة واحدة
وزيرة الثقافة تتفقد مرافق مهرجان جرش

وطنا اليوم: تفقدت رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، برفقة المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، مساء اليوم السبت، مختلف مرافق المهرجان في المدينة الأثرية في جرش.

والتقت النجار بالفنانين المشاركين في المهرجان، في مواقعهم، حيث زارت معارض الحرف اليدوية التقليدية، والمشغولات اليدوية والمعارض الفنية والفوتوغرافية في شارع الأعمدة، كما التقت بالعارضين في الساحة الرئيسة، واستمعت لرؤاهم فيما يقدمونه من معروضات ومشغولات.

وقدم سماوي شرحا طبيعة سير العمل في المسارح المختلفة، وطريقة تنظيم دخول الجمهور للفعاليات بكل سهولة ويسر.

وكانت النجار قد بدأت جولتها، بزيارة “سمبوزيوم الفن التشكيلي” الذي ينظمه المهرجان بالتعاون مع رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، بمشاركة 8 فنانين عرب، وفنان تركي وآخر من بيلاروسيا، و32 فنانا أردنياً بدأوا بإنجاز لوحاتهم الفنية.

وفي ختام الجولة، ثمنت النجار جهود نشامى الأمن العام في المحافظة على النظام وراحة الزوار وضيوف المهرجان من الأسر والعائلات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:09

الميثاق الوطني: مهرجان جرش علامة فارقة في تاريخ الحركة الثقافية الأردنية

23:00

مقتل 9 أشخاص وإصابة 115 آخرين بانفجار مستودع ألعاب نارية في تايلاند

22:48

مجموعة البنك العربي تحقق 401 مليون دولار أرباحا في النصف الأول من العام الحالي

22:30

الجناح السعودي يستعرض جودة وأناقة البشت الحساوي في مهرجان جرش

22:03

أمين عام حزب الميثاق الوطني: المشروع الاصلاحي المقبل عليه الأردن مختلف عن المراحل السابقة

21:56

استكمال ورشة عمل الزراعة العضوية في عجلون بمشاركة 20 مزارعا

21:48

السلط يتوج بكأس السوبر لكرة اليد

21:15

السفراء العرب يكرمون سفيرة الأردن في لدى إسبانيا

21:11

فرنسا توقف مساعداتها للنيجر بعد الانقلاب العسكري

21:05

بني مصطفى تؤكد أهمية دور إتحاد المرأة في الدفاع عن قضاياها وحقوقها

20:52

إدراج 122 شركة في برنامج القائمة الذهبية

20:48

“إربد” تنظم معسكر لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية

وفيات
وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023