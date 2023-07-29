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إدراج 122 شركة في برنامج القائمة الذهبية

منذ ساعة واحدة
إدراج 122 شركة في برنامج القائمة الذهبية

وطنا اليوم: وصل مجموع الشركات التي أُدرجت في برنامج القائمة الذهبية 122 شركة، منذ انطلاق البرنامج في 2005.

وأدرجت دائرة الجمارك الأردنية شركة الألبان الأردنية (مها) ضمن القائمة الذهبية بعد أن انتهت لجنة تدقيق الالتزام من عمليات التدقيق الميداني، وتقييم مدى الالتزام بالتشريعات الجمركية، ومتطلبات الأمان، وأنظمة التجارة الخارجية الخاصة بإجراءات الاستيراد.

وأكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، خلال تسليم شهادة القائمة الذهبية المستحقة للشركة المدرجة أن هذا البرنامج يُقدّم التسهيلات والامتيازات التي تحفز الشركات الملتزمة للتقدّم لهذا البرنامج للاستفادة من هذه الامتيازات، فضلاً عن أنه يعد من البرامج الريادية التي تستخدم أساليب حديثة في العمل الجمركي، ويُعتمد بشكل أساسي على مبادئ إدارة المخاطر والالتزام الطوعي بمتطلبات العمل ومعايير الأمان الدولية.

وأشاد القضاة بجهود والتزام الشركات التي أدرجت ضمن هذا البرنامج ( القائمة الذهبية) .

يُذكر أن من المزايا والتسهيلات التي تُمنح للشركات المدرجة بعد تحقيقها كامل الشروط وتطبيقها لجميع معايير الالتزام المطلوبة لهذا البرنامج، يُسهم في التوسع في منح المسرب الأخضر والإفراج السريع عن البضائع لقاء الضمانات المالية المناسبة، والسرعة في إنجاز البيانات العائدة لتلك الشركات، مما يخفض الكلف ويُسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.


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