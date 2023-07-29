رئيس سلطة العقبة الاقتصادية يبحث مع سفير ماليزيا سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات

وطنا اليوم: بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، والسفير الماليزي في الأردن، محمد نصري بن عبد الرحمن، في العقبة اليوم السبت، سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً الاستثمارية والسياحية والثروة السمكية.

وأشار الفايز إلى منظومة حوافز وتسهيلات تقدمها منطقة العقبة الخاصة للمستثمرين، مؤكدًا سعي السلطة لاستضافة رجال الأعمال والمستثمرين من ماليزيا، لإطلاعهم على فرص واعدة تتوفر في العقبة يمكن للجانب الماليزي الاستفادة منها.

وأكد الفايز، توفير التسهيلات والمزايا الاقتصادية للشركات الماليزية المهتمة بالاستثمار في مناطق العقبة الحيوية التي تربط العديد من الوجهات عبر القارات.

وقال إن السلطة تسعى لاستقطاب السياحة من ماليزيا والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وإنشاء خطوط طيران بين العقبة وماليزيا وتقديم تسهيلات وإجراءات للمسافرين القادمين للاستمتاع بمنتج سياحي مميز وفريد تقدمه العقبة، رأس المثلث الذهبي ووادي رمّ والبترا.

وشدد الفايز على اهتمام السلطة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار الابتكارية لتطوير تقنيات الإنتاج السمكيّ، وتحقيق الاستدامة البيئية في مجال الاستزراع السمكي في العقبة، مؤكدا أن هذا القطاع من القطاعات الحيوية المُستهدفة، ويمكن أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المجتمع المحلي.