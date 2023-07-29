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تفاصيل احتفاء جرش ب”محبرة الأردن” مئوية مدرسة السلط الثانوية

منذ ساعتين
تفاصيل احتفاء جرش ب”محبرة الأردن” مئوية مدرسة السلط الثانوية

وطنا اليوم: يحتفي مهرجان جرش ب”محبرة الأردن” مئوية مدرسة السلط الثانوية، غدا الأحد الموافق 30 تموز، في الفترة الصباحية مؤسسة إعمار السلط.

وفي الساعة 12 ظهرا، تبدأ فعالية معرض مقتنيات وصور تجسد تاريخ مدرسة السلط الثانوية بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية، وفي تمام الساعة 12:25 ظهرا، يتم عرض فيلم “محبرة الأردن” قصة مدرسة السلط الثانوية.

في الساعة 12 ونصف تبدأ ندوة “مدرسة السلط الثانوية.. مئوية تزهو بتاريخ الأردن، ويكون المتحدثون: “الدكتور سعد الخرابشة، والسيدة هيفاء البشير، والدكتور محمد خريسات، والأستاذ محمود الدباس”، ويدير الندوة: “الكاتب مفلح العدوان”.

في يوم الاثنين المقبل الموافق 31 تموز في مؤسسة إعمار السلط، يبدأ معرض صور ومقتنيات وملابس الشاعر الراحل حسني فريز، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا، وفي 12 ونصف، تكون مغناة “أم المدارس” كلمات الشاعر حسني فريز- إنتاج مهرجان جرش، وبعد 5 دقائق يتم عرض فيلم “محبرة الأردن”.

في تمام الساعة 12:40ظهرا، تبدأ كلمة وزيرة الثقافة هيفاء النجار، رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش، وبعد 10 دقائق تبدأ فرقة “بلدي للثقافة والفنون” من فلسطين، وفي الواحدة وثلث ساعة، تبدأ فرقة “Te Amo” من المكسيك، وفي الساعة الثانية إلا ثلث، يأتي ميعاد فرقة شابات السلط، وفي الثانية عصرا، فرقة السلط للأصالة والتراث.


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