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“خليلية” يفوز بلقب الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباق الدفع الرباعي

منذ 4 ساعات
“خليلية” يفوز بلقب الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباق الدفع الرباعي

وطنا اليوم: توج السائق الفلسطيني وسام خليلية وملاحه عطا الله الهودلي على متن (جيب رانجلر)، بلقب الجولة ‏‏الثانية من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي، والذي أقيم أمس الجمعة في متنزة غمدان – طريق ‏‏المطار، واحتل السائق وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر) المركز الثاني، ‏‏وأحرز السائق وليد مهيرات وملاحه عماد أبزاخ (تويوتا هايلوكس)، المركز الثالث.‏

وسجل للمشاركة في السباق 35 سائقا من الأردن وفلسطين وتكون السباق من الجولة ‏‏الأولى التأهيلية للمشاركين كافة وجولة لأفضل 15 نتيجة، وأقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن.‏

كما أقيمت ضمن السباق الجولة الثانية من بطولة الأردن للمبتدئين – الهواة، وتابع السباق عشاق سباقات المغامرة ‏‏والتحدي من خلال المسار المتعدد التضاريس، المنافسة في جولات السباق لم تكن سهلة.

واشتدت بين السائقين وسام خليلية وملاحه ‏‏عطا الله الهودلي (جيب رانجلر) ، ووسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور ‏‏رنر)، ووليد مهيرات وملاحه عماد أبزاخ (تويوتا هايلوكس)، وفرح إلياس وملاحه طارق ‏‏الخليلي (تويوتا هايلوكس)، وعبد الله حيمور وملاحه فارس نفش (نيسان باترول)، وراكان ‏‏الثوابي وملاحه صبحي التميمي (نيسان باترول)، و‎محمود البواقنة وملاحه أحمد أبو عبيد (جيب ‏‏رانجلر) – (فلسطين)، ومعن النهار وملاحه ضرغام رستم (رينج روفر كلاسيك)، ‏‎ ‎ونضال ‏‏فياض وملاحه ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، وفراس الموسى وملاحه حسام الجوري ‏‏‏(تويوتا فور رنر)، وحمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي)، وسعد الهناندة ‏‏وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس)، عامر الشريف وملاحه عبد اللطيف الشريف ‏‏‏(ميتسوبيشي ال 200)، ومهند عبد الله وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند كلاسيك)، أحمد أبو ‏‏العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر هاس).‏

وفي نهاية المنافسة في الجولات استطاع السائق وسام خليلية وملاحه عطا الله الهودلي (جيب ‏‏رانجلر) – (فلسطين) الفوز بلقب السباق.‏

– الترتيب العام للجولة الثاني من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي – والمجموعة برو‎ ‎‎‏ ‏‏”‏PRO‏”‏‎
المركز الأول: وسام خليلية وملاحه عطا الله الهودلي (جيب رانجلر) – (فلسطين)‏
المركز الثاني : وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر).‏
المركز الثالث: وليد مهيرات وملاحه عماد أبزاخ (تويوتا هايلوكس).‏
– الترتيب العام للجولة الثاني من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي- مجموعة سيمي برو‎ ‎‏”‏SEMI PRO‏”‏‎
المركز الأول: فرح إلياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس).‏
المركز الثاني: حمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي).‏
المركز الثالث: سعد الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس).‏
– الترتيب العام للجولة الثانية من بطولة الأردن للمبتدئين – مجموعة الهواة
المركز الأول: عامر الشريف وملاحه عبد اللطيف الشريف (ميتسوبيشي ال 200).‏
المركز الثاني : مهند عبد الله وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند كلاسيك).‏
المركز الثالث: أحمد أبو العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر هاس).‏
– كأس السيدات: آمون الموسى وملاحتها يار حاكج (تويوتا تاكوما).‏


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