“خليلية” يفوز بلقب الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباق الدفع الرباعي

وطنا اليوم: توج السائق الفلسطيني وسام خليلية وملاحه عطا الله الهودلي على متن (جيب رانجلر)، بلقب الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي، والذي أقيم أمس الجمعة في متنزة غمدان – طريق المطار، واحتل السائق وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر) المركز الثاني، وأحرز السائق وليد مهيرات وملاحه عماد أبزاخ (تويوتا هايلوكس)، المركز الثالث.
وسجل للمشاركة في السباق 35 سائقا من الأردن وفلسطين وتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة وجولة لأفضل 15 نتيجة، وأقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن.
كما أقيمت ضمن السباق الجولة الثانية من بطولة الأردن للمبتدئين – الهواة، وتابع السباق عشاق سباقات المغامرة والتحدي من خلال المسار المتعدد التضاريس، المنافسة في جولات السباق لم تكن سهلة.
واشتدت بين السائقين وسام خليلية وملاحه عطا الله الهودلي (جيب رانجلر) ، ووسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر)، ووليد مهيرات وملاحه عماد أبزاخ (تويوتا هايلوكس)، وفرح إلياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس)، وعبد الله حيمور وملاحه فارس نفش (نيسان باترول)، وراكان الثوابي وملاحه صبحي التميمي (نيسان باترول)، ومحمود البواقنة وملاحه أحمد أبو عبيد (جيب رانجلر) – (فلسطين)، ومعن النهار وملاحه ضرغام رستم (رينج روفر كلاسيك)، ونضال فياض وملاحه ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، وفراس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، وحمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي)، وسعد الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس)، عامر الشريف وملاحه عبد اللطيف الشريف (ميتسوبيشي ال 200)، ومهند عبد الله وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند كلاسيك)، أحمد أبو العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر هاس).
وفي نهاية المنافسة في الجولات استطاع السائق وسام خليلية وملاحه عطا الله الهودلي (جيب رانجلر) – (فلسطين) الفوز بلقب السباق.
– الترتيب العام للجولة الثاني من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي – والمجموعة برو ”PRO”
المركز الأول: وسام خليلية وملاحه عطا الله الهودلي (جيب رانجلر) – (فلسطين)
المركز الثاني : وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر).
المركز الثالث: وليد مهيرات وملاحه عماد أبزاخ (تويوتا هايلوكس).
– الترتيب العام للجولة الثاني من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي- مجموعة سيمي برو ”SEMI PRO”
المركز الأول: فرح إلياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس).
المركز الثاني: حمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي).
المركز الثالث: سعد الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس).
– الترتيب العام للجولة الثانية من بطولة الأردن للمبتدئين – مجموعة الهواة
المركز الأول: عامر الشريف وملاحه عبد اللطيف الشريف (ميتسوبيشي ال 200).
المركز الثاني : مهند عبد الله وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند كلاسيك).
المركز الثالث: أحمد أبو العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر هاس).
– كأس السيدات: آمون الموسى وملاحتها يار حاكج (تويوتا تاكوما).