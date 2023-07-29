الصين تعلن حالة التأهب القصوى في شمال البلاد وبكين

وطنا اليوم: أعلنت الصين اليوم السبت، حالة التأهب القصوى في الجزء الشمالي من البلاد بالإضافة للعاصمة بكين وما حولها من مناطق، مع توقع هطول أمطار غزيرة في أعقاب مرور الإعصار “دوكسوري” الذي يضرب الطرف الآخر من البلاد.

وبحسب وكالة “شينخوا” يجتاح دوكسوري جنوب شرق الصين منذ الجمعة ويتحرك شمالا حيث بات تأثيره ملموسًا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الصينية.

وتعد الظواهر الجوية المتطرفة مثل الأعاصير وموجات الحر والأمطار الغزيرة والجفاف هي ظواهر طبيعية. لكن الاحتباس الحراري الناجم عن انبعاثات الغازات الناتجة عن الأنشطة البشرية، يزيد من شدتها وتواترها، وفقًا لخبراء.