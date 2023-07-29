اليوم.. عيار جرام 21 يسجل 39.90 دينار

وطنا اليوم: بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، 39.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.20 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الجرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.90 و35.50 دينار على التوالي.

وبين رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريحات إعلامية، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 280 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 جرامات 320 دينارا.

وتوقع أن يتحسن الطلب على الذهب بالسوق المحلية بداية الأسبوع الحالي، وأن ينتقل من المستوى المتوسط إلى الجيد.

وأشار علان، إلى أن المعدن ا