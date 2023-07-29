بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

اليوم.. عيار جرام 21 يسجل 39.90 دينار

منذ ساعة واحدة
اليوم.. عيار جرام 21 يسجل 39.90 دينار

وطنا اليوم: بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، 39.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.20 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الجرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.90 و35.50 دينار على التوالي.

وبين رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريحات إعلامية، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 280 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 جرامات 320 دينارا.

وتوقع أن يتحسن الطلب على الذهب بالسوق المحلية بداية الأسبوع الحالي، وأن ينتقل من المستوى المتوسط إلى الجيد.
وأشار علان، إلى أن المعدن ا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:42

مدرسة محمد صايل الحسبان!!

13:36

هكذا رد موسى حجازين على قانون الجرائم الإلكترونية

12:24

برعاية العاهل الأردني.. غرفة صناعة عمان تنظم احتفالية يوم الصناعة الوطنية الاثنين

12:18

“زين” تدعم الفن والثقافة وتجدد رعايتها لمهرجان جرش بدورته الـ37

12:15

المدن الصناعية توقع اتفاقية تصميم وخدمات هندسية لإقامة مدينة صديقة للبيئة في جرش

10:14

الأطرش: منتجات صناعات الأدوية البيطرية والمبيدات بالمملكة تمتلك قوة تشغيلية مرتفعة

09:50

بايدن يوافق على تقديم مساعدات عسكرية لتايوان ب345 مليون دولار

09:42

الفنانة التونسية غالية بنعلي تصدح في الغناء بمهرجان جرش

09:30

نمو الصادرات إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية بنسبة 16.6%

09:22

مجلس الأمن يدين جهود تغيير الحكومة الشرعية قي النيجر

09:14

بايدن يلتقي زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في 18 آب المقبل

09:08

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس غدا

وفيات
وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023