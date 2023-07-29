بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مجلس الأمن يدين جهود تغيير الحكومة الشرعية قي النيجر

منذ 18 ثانية
مجلس الأمن يدين جهود تغيير الحكومة الشرعية قي النيجر

وطنا اليوم: أدان مجلس الأمن الدولي، الجهود المبذولة لتغيير الحكومة الشرعية لجمهورية النيجر.

وطالب أعضاء مجلس الأمن في بيان صدر عنهم، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، الرئيس محمد بازوم ،مشددين على ضرورة حمايته وعائلته وأعضاء حكومته.

وأعربوا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكومات في المنطقة، وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي، مؤكدين أسفهم للتطورات في النيجر التي تقوض الجهود المبذولة لتوطيد مؤسسات الحكم والسلام في ذلك البلد.

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، وكذلك الأمم المتحدة، مرحبين ببياناتهم التي أعادت تأكيد معارضتهم لأي استيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية، وضرورة الامتناع عن العنف وتسليم السلطة، والعودة إلى ثكناتهم.

وشددوا على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفقا لبروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، معربين عن دعمهم لجهود الوساطة الإقليمية والقارية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:14

بايدن يلتقي زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في 18 آب المقبل

09:08

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس غدا

09:02

بالجملة.. ارتفاع مؤشرات الأسهم والنفط الأمريكي

08:55

نقابة الصيادلة تمنع ملاك الصيدليات من الترويج لصرف وتوصيل الدواء دون موافقتها

08:39

قراءة| نريد ..! فكيف سنحقق ما نريد؟ .. مهمة المنظمة معيار الفكر الإداري الجيد

05:43

الرزاز يقيم في خيمة في الشوبك

05:34

داعش يعود من جديد ويتبنى عملية جنوب دمشق

00:57

شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم تشرق في ليل ” جرش” وتتألق على المسرح الجنوبي

23:50

ندوة في “شومان” بعنوان “الثقافة والفن ودورهما في التنمية”

22:13

جامعة فيلادلفيا تشارك طلبتها الخريجين فرحتهم – صور

21:41

الفنان مجدي خوري يشارك في الدورة 37 لمهرجان جرش

21:34

التهديد الوجودي بسبب الغليان الحراري العالمي .. الانقراض السادس

وفيات
وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023