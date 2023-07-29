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بايدن يلتقي زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في 18 آب المقبل

منذ ساعة واحدة
بايدن يلتقي زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في 18 آب المقبل

وطنا اليوم: من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في 18 آب المقبل، زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض، وذلك في إطار جهوده لتحقيق المزيد من التقارب بين البلدين.

وبحسب واشنطن تايمز، تلتئم القمة الثلاثية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في كمب ديفيد.

ويُظهر اللقاء الذي كان مقرراً منذ فترة دون إعلان موعده، الجهود المكثفة التي تبذلها واشنطن لإقامة حوار ثلاثي مع اليابان وكوريا الجنوبية، الحليفين الاستراتيجيين للإدارة الأمريكية في المنطقة.


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