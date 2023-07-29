بالجملة.. ارتفاع مؤشرات الأسهم والنفط الأمريكي

وطنا اليوم: شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاع، أمس الجمعة، بأكثر من 500 نقطة، وهو الارتفاع الأسبوعي الثالث على التوالي.

وانتعشت الأسهم الأمريكية لتغلق على أسبوع من المكاسب، حيث عززت بيانات التضخم الضعيفة معنويات المستثمرين ودعمت أسهم الشركات الكبرى المؤشرات للارتفاع.

وارتفع مؤشر داو جونز، 176 نقطة ليغلق عند 35459 نقطة، كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 44 نقطة، ليصل إلى 4582 نقطة، أما مؤشر “نازداك”، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فارتفع أيضا 266 نقطة، ليصل إلى 14316 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر (رسل 2000) 26 نقطة، ليغلق عند 1981 نقطة.

إلى ذلك، ارتفع النفط الأمريكي الخام “وست تكساس” ليصل الى 80 دولارا للبرميل الواحد.