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عطوة اعتراف بحادثة اطلاق النار على فتاة بمول باربد

منذ ساعتين
عطوة اعتراف بحادثة اطلاق النار على فتاة بمول باربد

وطنا اليوم:اقيمت مساء الجمعة في منطقة سوف بمحافظة جرش ، عطوة اعتراف في حادثة اطلاق شاب النار على خطيبته السابقة في احد مولات اربد.
واعطت عشيرة الفتاة عطوة اعتراف عشائرية لمدة شهرين اعتبارا من تاريخه.
وبحسب بنود العطوة ، تتكفل عشيرة الشاب بمصاريف علاج الفتاة حتى الشفاء التام.
وفي وقت سابق قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد صباح يوم الثلاثاء الماضي لمديرية شرطة محافظة اربد، عن قيام شخص بإطلاق النار باتجاه فتاة وإصابتها في مدينة اربد، إذ أُسعفت الفتاة وما زالت قيد العلاج بحالة مستقرة ومتوسطة فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى على الفور تحديد هوية مطلق النار الذي تبين أنّه خطيب الفتاة السابق ، وبالبحث عنه وخلال زمن قياسي تم معرفة موقعه وإلقاء القبض عليه ، وبدلالته جرى ضبط السلاح الناري المُستخدم وبوشرت التحقيقات.


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