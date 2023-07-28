حجارة قبة الصخرة تنهار وتنذر بوضع خطير

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام فلسطينية إن أحد رواد مصلى قبة الصخرة وثق اليوم الجمعة انهيار صخرة داخله.

وقال شهود عيان : ” لولا لطف الله لسقط الحجر فوق ظهر أحد المصلين”.

والجدير بالذكر وفق الإعلام الفلسطيني أن حادثة انهيار الحجارة من مصليات المسجد الأقصى تتكرر في الآونة الأخيرة في ظل منع الاحتلال أعمال الترميم أو السماح بها أحياناً ولكن تحت رقابة مشددة وتقييدات

يذكر إن استمرار الاحتلال في تصعيد مخططات التهويد والحفريات المُمنهجة في المسجد الأقصى يعرض مرافقه ومصلياته لأخطار التعرية والتشققات وسقوط حجارته، في جرائم بشعة تنتهك قدسية المكان.

وسقوط الحجارة يعتبر حادثا خطيرا يكشف مجددا جريمة استمرار الاحتلال في منع أعمال الترميم منذ سنوات، ويبعث بإنذار بالغ الخطورة ضد المسجد والمصلين والمعتكفين والمرابطين فيه.