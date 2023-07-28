45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وطنا اليوم:أدى عشرات الآلاف من المصلين ، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ببيان لها أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية