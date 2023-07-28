محاولة احتيال فاشلة عبر برامج سياحية وهمية في العقبة

وطنا اليوم:قام احد الاشخاص او أكثر بافتتاح صفحة عبر منصة الفيس بوك مقدما عرضا للسياحة والسفر الى فندق خمس نجوم في شرم الشيخ وبسعر مغري جدا باسم مكتب سياحة اسمه (ف) ، وكذلك تكرر ذلك الاعلان باسم مكتب سياحة اخر وذلك قبل حوالي اسبوعين ، حيث اعلن باسم مكتب اخر واعلن الشخص الواهم عن عنوان مكتب له في مدينة العقبة وتحديد في شارع مكة (طريق الميناء 2) ليتم الاكتشاف ان المكتب غير موجود على ارض الواقع حيث قام صاحب الصفحة والمكتب المزعوم (ف) بوضع ارقام هواتف اردنية و اعلن عن عرض لشرم الشيخ لمدة خمس ايام شامل الوجبات والنقل ب 119 دينار مما كان ذلك ملفتا للمواطنين الذين تهاتفوا للتأكد من وجود مكتب فعلي في هذا العنوان قبل التورط بذلك ، حيث تبين عدم وجود ترخيص للمكتب بالعقبة و لا بذلك العنوان ، عدا عن ان الشارع المذكور به العنوان لا يوجد به بنايات بها مكاتب، وهو شارع للشاحنات ، مما على اثره قامت سلطة العقبة ومديرية سياحة العقبة بتشكيل لجنة للوقوف على الموضوع ليتبين عدم صحة ما نشره صاحب الاعلان .

و لاحقا اوضح مفوض السياحة حمزة الحاج حسن ان سلطة العقبة تقدمت بشكوى الملاحقة القانونية لمحافظ العقبة و للجهات المختصة لملاحقة ناشر الاعلان ، وتتبع من وراء ترويج الاعلان محذرا المواطنين من الوقوع في الاحتيال ، حيث اكد ان مكتب (ف) في العقبة غير موجود اصلا ولم يتم التقدم بترخيص ذلك و كذلك وهمي و لا يوجد له مقر في العقبة