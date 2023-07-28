ربع الإسرائيليين يفكرون بالهجرة العكسية من فلسطين

وطنا اليوم:يتخوف 49% من الإسرائيليين بسبب خطة إضعاف جهاز القضاء من وصول الجيش الإسرائيلي إلى وضع انعدام الكفاءة، وحوالي الربع من الإسرائيليين يقولون إنهم يدرسون الهجرة إلى الخارج، فيما 4% بدأوا بخطوات فعلية نحو هجرة وفق صحيفة معاريف العبرية.

وتتخوف أغلبية في إسرائيل من حرب أهلية على خلفية خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء وفي أعقاب المصادقة على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، ويخشى نصف الإسرائيليين من تراجع كبير في كفاءات الجيش الإسرائيلي على إثر احتجاجات عناصر الاحتياط واتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكري في صفوفهم.

و قال 58% إنهم يتخوفون من حرب أهلية إسرائيلية، وفقا لاستطلاع صحيفة “معاريف” الأسبوعي اليوم، الجمعة.

وأعرب 49% من الإسرائيليين عن تخوفهم من وصول الجيش الإسرائيلي إلى وضع انعدام الكفاءة.

وأشار ربع الإسرائيليين إلى أنهم يدرسون الهجرة إلى الخارج، فيما 4% من الإسرائيليين بدأوا بخطوات فعلية نحو الهجرة .

ورأى 36% أنه يجب وقف تشريعات الخطة القضائية، وقال 29% إنه يجب أن تتقدم التشريعات من خلال الحوار فقط، واعتبر 22% أن على حكومة نتنياهو دفع التشريعات قدما بشكل أحادي الجانب دون حاجة لحوار مع المعارضة.

وفيما يتعلق بقوة الأحزاب، لو جرت انتخابات للكنيست الآن، فإن نتائج الاستطلاع الحالي مشابهة للاستطلاع السابق، حيث سيتقهقر تمثيل أحزاب الائتلاف من 64 مقعدا في الكنيست حاليا إلى 54 مقعدا، بينما أحزاب المعارضة ستكون ممثلة بـ66 مقعدا