وطنا اليوم: نشرت مديرية الأمن العام، مجموعة من الصور على صحفتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، والتي تظهر مدة القوة الأمنية التي تم فرضها لتأمين مهرجان جرش.
وكتبت مديرية الأمن العام: “نشامي ونشيمات الأمن العام تواجد يضفي الشعور بالأمان ويرسخ موروثا أردنيا في شراكة مجتمعية ثقافية أمنية كانت وستبقى عنوانا لقوتنا”.
وتابعت: “يوميا وعلى مدار الساعة، توفير المظلة الأمنية، والخدمات الإنسانية والتسهيل على الحضور والمشاركين.. تغطية إعلامية أمنية متميزة، ومشاركة ثقافية نوعية بمشغولات لنزلاء مراكز الإصلاح”.
مديرية الأمن العام تنشر صور التأمينات في مهرجان جرش
وطنا اليوم: نشرت مديرية الأمن العام، مجموعة من الصور على صحفتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، والتي تظهر مدة القوة الأمنية التي تم فرضها لتأمين مهرجان جرش.