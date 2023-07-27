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مديرية الأمن العام تنشر صور التأمينات في مهرجان جرش

27 يوليو 2023
مديرية الأمن العام تنشر صور التأمينات في مهرجان جرش

وطنا اليوم: نشرت مديرية الأمن العام، مجموعة من الصور على صحفتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، والتي تظهر مدة القوة الأمنية التي تم فرضها لتأمين مهرجان جرش.

وكتبت مديرية الأمن العام: “نشامي ونشيمات الأمن العام تواجد يضفي الشعور بالأمان ويرسخ موروثا أردنيا في شراكة مجتمعية ثقافية أمنية كانت وستبقى عنوانا لقوتنا”.

وتابعت: “يوميا وعلى مدار الساعة، توفير المظلة الأمنية، والخدمات الإنسانية والتسهيل على الحضور والمشاركين.. تغطية إعلامية أمنية متميزة، ومشاركة ثقافية نوعية بمشغولات لنزلاء مراكز الإصلاح”.



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