مديرية الأمن العام تنشر صور التأمينات في مهرجان جرش

وطنا اليوم: نشرت مديرية الأمن العام، مجموعة من الصور على صحفتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، والتي تظهر مدة القوة الأمنية التي تم فرضها لتأمين مهرجان جرش.



وكتبت مديرية الأمن العام: “نشامي ونشيمات الأمن العام تواجد يضفي الشعور بالأمان ويرسخ موروثا أردنيا في شراكة مجتمعية ثقافية أمنية كانت وستبقى عنوانا لقوتنا”.



وتابعت: “يوميا وعلى مدار الساعة، توفير المظلة الأمنية، والخدمات الإنسانية والتسهيل على الحضور والمشاركين.. تغطية إعلامية أمنية متميزة، ومشاركة ثقافية نوعية بمشغولات لنزلاء مراكز الإصلاح”.





