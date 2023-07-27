المصري في جاهة خطوبة: لا أريد أن أطيل عليكم بالحديث في الجاهة حتى لا يصدر مني خطأ ويتم محاكمتنا على القانون الجديد

وطنا اليوم – في جاهه خطوبة الشاب المهذب عاصم نجل نقيب المهندسين السابق المهندس عبد الهادي الفلاحات، طلب طاهر المصري باسم عشيرة الفلاحات وقبيلة بني حميدة من عشيرة ال مطر/ معان.

وبعد أن طلب المصري انهى حديثه قائلا “: لا أريد أن أطيل عليكم بالحديث في الجاهة حتى لا يصدر مني خطأ ويتم محاكمتنا على القانون الجديد” في إشارة لإقرار البرلمان لقانون الجرائم الإلكترونية.

وأجاب نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان طلب المصري مدافعا عن قانون الجرائم الإلكترونية قائلا “إن القانون جاء لمحاسبة المسيء وأنت دولة أبو نشأت لا تصدر من الإساءة