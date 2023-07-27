إصابة شخصين بعيارين طائشين بعجلون والزرقاء

وطنا اليوم:أصيب شخصان بعيارين طائشين في حادثين منفصلين في محافظتي عجلون والزرقاء مساء أمس الأربعاء وفق مصدر أمني .

في عجلون تعرض طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات للاصابة بعيار ناري طائش بمنطقة الكتف أمام منزلة في منطقة عنجرة، وأسعف على إثرها الى مستشفى الايمان الحكومي ووصفت حالته بالحسنة فيما جاري البحث عن مطلق النار.

كما أصيبت ستينية بعيار ناري طائش في منطقة الظهر في محافظة الزرقاء أسعفت على إثرها الى مستشفى الامير فيصل لتلقي العلاج ووصفت حالتها بالحسنة.

وأضاف المصدر أن الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة مصدر العيار الناري