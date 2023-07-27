منصات الأردن تعلن: الشعب سيعود لـ النميمة الوجاهية و لغة الصم والبكم

وطنا اليوم:نشر الاعلامي الاردني المعروف أسامة الشريف تعليقا موسعا عبر صفحته على فيسبوك ضمن التجاذبات التي توسعت مجددا عبر المنصات بخصوص قانون الجرائم الالكترونية.

قال الشريف بان العد التنازلي لتحقيق مقولة القادم أجمل بدا.

وتوقع الشريف في تعليقه ان يترك الشعب الاردني المواقع الالكترونية ويعود لتواصل الوجاهي والنميمة المباشرة.

ورد عليه جمال لطوف قائلا انه يفكر جديا بالانسحاب من الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتاريخية والثقافية والتركيز على صحن الأكل ورغيف الخبز.

وأجاب على فيسبوك ايضا فؤاد الجندي انه بصدد الانسحاب من مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يزال القانون المعدل للجريمة الالكترونية يثير نقاشات تجاذبية على منصات التواصل.

وأحصى الراصد الالكتروني عدنان الجغبير ما يزيد عن 120 مجموعة واتس اب شكلت بعد تحويل القانون الجديد الى مجلس النواب.

واثار تصريح صادر عن الناطق باسم الخارجية الامريكية الجدل ايضا بسبب رفضه لتأثير القانون على الحريات العامة.

ونشر الناشط الالكتروني البارز مجدي قبالين تصريحا منقولا عن نقابة المهندسين ترفض فيه تدخل الخارجية الامريكية بالشأن الداخلي الاردني واعتبرت النقابة حسب قبالين ضمانات حرية التعبير شان اردني داخلي.

وكان النائب عمر عياصرة قد استنكر تدخل الخارجية الامريكية في تصريح للموقع الالكتروني لمحطة “سي ان ان”.

ونشر الاعلامي مالك عبيدات عب فيسبوك وواتس اب قرار مجلس النواب الذي رفض تجريم الترويج للشذوذ الجنسي عبر المواقع الالكترونية وهو مقترح قدمه اصلا النائب الاسلامي ينال فريحات.

وقال النائب احمد القطاونة ان القانون الجديد يكرس عودة المجتمع الى لغة الصم والبكم فيما ابلغ عبر واتس اب صحفيون انهم سيغلقن حساباتهم الالكترونية.

واظهر الناشط القانوني فراس المجالي تضامنه مع الكاتب الصحفي خالد المجالي الذي اعتقل قبل 3 ايام وتحدث عبر المنصة الإلكترونية التباعة له الصحفي جهاد ابو بيدر عن الحاجة الى دورات للكتابة بالرموز وقال نايف المحيسن بان الحركة على الفيسبوك ميتة