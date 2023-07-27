الكلاب الضالة تنشر الخوف والرعب في منطقة مرج الحمام

وطنا اليوم:تعرض الفتى زيد زوانة لهجوم كلاب ضالة في منطقة مرج الحمام في العاصمة عمان، الخميس، وحالت العناية الإلهية دون إصابته بأذى.

لحظة هروب الفتى من الكلاب في وضح النهار، يتطلب جهودا حكومية لإيجاد حل عاجل لهذه الظاهرة المؤرقة التي باتت كابوسا يؤرق الأردنيين في عدة مناطق.

كذلك انتشار الكلاب التي طالت المساجد الأمر الذي بات يشكل خطراً على سلامة المصلين والمارة.

خوف ورعب

وقال زوانة إنه تعرض لهجوم الكلاب، ظهرا أثناء توجهه إلى أحد الأشخاص، تزامنا معلا وجود قطعان منها.

وأضاف أنه رمى الحجر على الكلاب، في الوقت الذي فر مسرعا متوجها نحو منزله، وتابع ” بعد أن رميت الحجر لحقتني الكلاب وبعدها استنجدت بأقاربي من أجل مساعدتي وقد قمنا بجمع الحجارة لصدها”.

وطالب زوانة الجهات المعنية في الوقوف على الأمر مجددا ، خصوصا أن فصل الصيف يشهد خروج المواطنين للاستجمام، عدا عن الخروج إلى المساجد.