بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الكلاب الضالة تنشر الخوف والرعب في منطقة مرج الحمام

27 يوليو 2023
الكلاب الضالة تنشر الخوف والرعب في منطقة مرج الحمام

وطنا اليوم:تعرض الفتى زيد زوانة لهجوم كلاب ضالة في منطقة مرج الحمام في العاصمة عمان، الخميس، وحالت العناية الإلهية دون إصابته بأذى.
لحظة هروب الفتى من الكلاب في وضح النهار، يتطلب جهودا حكومية لإيجاد حل عاجل لهذه الظاهرة المؤرقة التي باتت كابوسا يؤرق الأردنيين في عدة مناطق.
كذلك انتشار الكلاب التي طالت المساجد الأمر الذي بات يشكل خطراً على سلامة المصلين والمارة.

خوف ورعب
وقال زوانة إنه تعرض لهجوم الكلاب، ظهرا أثناء توجهه إلى أحد الأشخاص، تزامنا معلا وجود قطعان منها.
وأضاف أنه رمى الحجر على الكلاب، في الوقت الذي فر مسرعا متوجها نحو منزله، وتابع ” بعد أن رميت الحجر لحقتني الكلاب وبعدها استنجدت بأقاربي من أجل مساعدتي وقد قمنا بجمع الحجارة لصدها”.
وطالب زوانة الجهات المعنية في الوقوف على الأمر مجددا ، خصوصا أن فصل الصيف يشهد خروج المواطنين للاستجمام، عدا عن الخروج إلى المساجد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:17

رنا الصباغ لـ CNN : الأردن “يقضي على حرية التعبير”!

06:09

هذا ما تداوله الاعلام الاجنبي بعد جدل إقرار قانون الجرائم الالكترونية

06:00

التنسيقية تعلن مضيها في برنامجها التصعيدي وتطالب بلقاء الملك

05:50

قبل مواجهة الوحدات … من الفيصلي لجماهيره

23:49

البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادتي ISO 14001 وISO 45001

23:36

مديرية الأمن العام تنشر صور التأمينات في مهرجان جرش

22:54

المصري في جاهة خطوبة: لا أريد أن أطيل عليكم بالحديث في الجاهة حتى لا يصدر مني خطأ ويتم محاكمتنا على القانون الجديد

22:35

لقاء وزير خارجية لبنان الاسبق الذي اثار فضول المخابرات الاردنية

22:27

مديرية شباب الكرك تطلق معسكر تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية

22:01

حدث في مدرسة الخنساء !!

21:50

ختام فعاليات معسكر الذكاء الاصطناعي والروبوت في بيت إربد

21:43

الصحة العالمية: التهديدات الصحية تتفاقم بسرعة مع استمرار النزاع في السودان

وفيات
وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023