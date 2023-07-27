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المركزي الأردني يبحث إمكانية التعاون مع الفيدرالي الأمريكي

27 يوليو 2023
المركزي الأردني يبحث إمكانية التعاون مع الفيدرالي الأمريكي

وطنا اليوم:بحث محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، الخميس، امكانيات التعاون مع الفيدرالي الأمريكي لا سيما على صعيد المدفوعات الرقمية وتبادل الخبرات.
جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي عادل الشركس برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في العاصمة الامريكية واشنطن بحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان.
من جته أكد باول استعداد الاحتياطي الفيدرالي لتطوير التعاون مع البنك المركزي الاردني.
وتناول اللقاء التطورات الاقتصادية العالمية وإجراءات الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة الضغوط التضخمية والتوقعات للفترة القادمة.
يُشار إلى أن وفد أردني رسمي رفيع المستوى يزور حاليًا العاصمة الامريكية واشنطن برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي الأردني، وعدد من كبار المسؤولين في تلك المؤسسات.
وأجرى الوفد خلال الزيارة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين في الإدارة الامريكية، ومجلس الشيوخ الأمريكي، أبرزها عقد لقاء مع وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ورئيس وأعضاء بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، لمناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية وتطور سير العمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.


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