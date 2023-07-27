سيدة تحاول الانتحار بهذه الطريقة في اربد

وطنا اليوم:أقدمت سيدة في الأربعينات من العمر، على محاولة الانتحار بطريقة ربما تكون غير مسبوقة أثناء تواجدها في منزلها بمحافظة إربد، اليوم الخميس.

وقال مصدر طبي ، إن السيدة أقدمت على إغلاق المطبح على نفسها وفتحت اسطوانة الغاز بقصد الانتحار بسبب خلافات عائلية، وفق ما أفاد ذووها للأطباء.

وأضاف المصدر أن الدفاع المدني أسعف المصابة بعد فقدانها للوعي داخل المنزل، إلى مستشفى الأميرة بسمة، مشيرا إلى أنها لا تعاني من أية مشاكل نفسية، وأن وضعها الصحي حسن