بشرة خير.. ارتفاع نسبة الإشغالات في فنادق المملكة بالنصف الأول للعام الحالي

وطنا اليوم: ارتفعت نسب إشغال الفنادق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في عمان بنسبة 11 %، والبحر الميت 23 %، والبترا 15 بالمئة، ومادبا 11 %، وباقي المحافظات 12 %.

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نسب إشغال الفنادق بجميع فئات تصنيفها في عموم محافظات المملكة في عام 2023 جيدة وأفضل من العام الماضي.

وعزا سبب ارتفاع نسب إشغال الفنادق في عمان خلال هذه الفترة، إلى حفلات الأعراس، وإقامة العديد من المؤتمرات والمهرجانات والحفلات الغنائية، مؤكداً أهمية عمل جميع الجهات المعنية بتشاركية عالية لزيادة الحركة السياحية في المملكة على مدار العام.

وفيما يخص نسب إشغال الفنادق بجميع فئات تصنيفها خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، بين هلالات، أن النسب بلغت في العاصمة عمان 69 بالمئة، وفي البحر الميت 60 بالمئة، في حين بلغت نسب الإشغال في العقبة 64 بالمئة، والبترا 20 بالمئة.

وأوضح هلالات، أن نسب الإشغال بحسب فئات التصنيف للفنادق بلغت كالتالي: فئة 5 نجوم في العاصمة عمان بلغت 73 بالمئة، وفئة 4 نجوم 59 %، وفئة 3 نجوم 75 %، في حين بلغت نسب إشغال فنادق 5 نجوم بالبحر الميت نحو 64 %، و فئة 4 نجوم 55 %.

وأشار إلى أن نسب الإشغال لفئة 5 نجوم في العقبة بلغت 78 %، وفئة 4 نجوم وصلت إلى 64 %، وفئة 3 نجوم 50 %، في حين بلغت نسب إشغال فنادق 5 نجوم في البترا 27 %، ولفئة 4 نجوم 25 %، ولفئة 3 نجوم 8 %.