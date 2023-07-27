توريد 2969 طنا من الخضروات والفاكهة إلى سوق الجملة المركزي

وطنا اليوم: بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2969طنا، منها 1930طن خضار، و870 طن فواكه، و 168طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 20و30، والبطاطا بين 20و 55 قرشا ، والبندورة بين 20و 40 قرشا، والجزر بين 20و 35، والخيار بين 20و 40، والزهرة بين 20و 40، والليمون بين 40و 60، والموز البلدي بين 50و 65 قرشا.