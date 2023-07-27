بالجملة.. انخفاض مستوردات الأردن من النفط والمجوهرات

وطنا اليوم: انخفضت نسب مستوردات المملكة حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، لكل من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 5.4 %، والحلي والمجوهرات بنسبة 18.4 %، واللدائن ومصنوعاته بنسبة 8.6 %.

وارتفعت نسبة مستوردات المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، لكل من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 33.6 %، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 10.8 %، والآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 11.3 %، إضافة لمواد أخرى بنسبة 1.5 %.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي لكل من؛ النفط الخام ومشتقاته حوالي 1.360 مليار دينار، و العربات والدراجات قرابة 572 مليونا، و الآلات والأدوات الآلية بنحو 480 مليون دينار.

فيما بلغت مستوردات المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى لهذا العام لكل من؛ الحلي والمجوهرات نحو 427 مليون دينار، و الآلات والأجهزة الكهربائية حوالي 363 مليونا، واللدائن ومصنوعاته ما يقارب 249 مليون دينار، إضافة إلى المواد الأخرى بنحو 4.197 مليار دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، سجل إجمالي قيمة مستوردات المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 1.2 %، لتصل إلى 7.649 مليار دينار، مقارنة مع 7.559 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.