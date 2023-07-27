البنك الاستثماري يعلن تحقيق 13 مليون دينار أرباح في نصف العام الحالي

وطنا اليوم: أعلن البنك الاستثماري نتائجه المالية النصف سنوية للعام الحالي، وتحقيق أرباح صافية بلغت قرابة 13 مليون دينار مقابل 10 ملايين دينار في ذات الفترة من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 28 %.

وبحسب البيانات المالية الأولية، بلغت إجمالي أرباحه قبل ضريبة الدخل نحو 18 مليون دينار مع نهاية حزيران ، مقابل 15.2 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه النتائج المالية الاستدامة في أداء الاستثماري مع تركيزه على تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة وزيادة مستويات رضا العملاء.

وأظهرت البيانات المالية أيضاً، ارتفاعاً في صافي التسهيلات الائتمانية التي قدمها الاستثماري لعملائه من الأفراد والشركات بنسبة 18 % كما في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 1 مليار دينار، فيما بلغت مجموع موجودات البنك 1.7 مليار دينار كما في نهاية حزيران مقابل 1.4 مليار دينار كما في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته 21 %، كما شهدت ودائع العملاء والتأمينات النقدية إرتفاعا بنسبة 28 % لتصل إلى نحو 1.2 مليار دينار كما في نهاية حزيران.

رئيس مجلس إدارة الاستثماري فهمي أبو خضرا، أكد أن “هذه النتائج المالية الجيدة كنتيجة للتفوق في إدارة المخاطر وتحقيق كفاءة عالية في عمليات البنك المصرفية، حيث تعكس هذه النتائج الإيجابية نجاحنا في تنفيذ استراتيجية نمو مستدامة تركز محاورها على تقديم قيمة مضافة للعملاء وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين”.

وأضاف أن الاستثماري سيواصل العمل على تعزيز أدائه المالي ومواصلة تحقيقه النمو على مختلف أصعدته التشغيلية، مع التزامه بتنفيذ توجهه نحو التحول الرقمي لتعزيز قدرته على الابتكار واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتطوير منتجات وخدمات مصرفية متقدمة تلبي احتياجات العملاء في العصر الرقمي.