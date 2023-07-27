بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

البنك الاستثماري يعلن تحقيق 13 مليون دينار أرباح في نصف العام الحالي

منذ ساعتين
البنك الاستثماري يعلن تحقيق 13 مليون دينار أرباح في نصف العام الحالي

وطنا اليوم: أعلن البنك الاستثماري نتائجه المالية النصف سنوية للعام الحالي، وتحقيق أرباح صافية بلغت قرابة 13 مليون دينار مقابل 10 ملايين دينار في ذات الفترة من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 28 %.

وبحسب البيانات المالية الأولية، بلغت إجمالي أرباحه قبل ضريبة الدخل نحو 18 مليون دينار مع نهاية حزيران ، مقابل 15.2 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه النتائج المالية الاستدامة في أداء الاستثماري مع تركيزه على تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة وزيادة مستويات رضا العملاء.

وأظهرت البيانات المالية أيضاً، ارتفاعاً في صافي التسهيلات الائتمانية التي قدمها الاستثماري لعملائه من الأفراد والشركات بنسبة 18 % كما في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 1 مليار دينار، فيما بلغت مجموع موجودات البنك 1.7 مليار دينار كما في نهاية حزيران مقابل 1.4 مليار دينار كما في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته 21 %، كما شهدت ودائع العملاء والتأمينات النقدية إرتفاعا بنسبة 28 % لتصل إلى نحو 1.2 مليار دينار كما في نهاية حزيران.

رئيس مجلس إدارة الاستثماري فهمي أبو خضرا، أكد أن “هذه النتائج المالية الجيدة كنتيجة للتفوق في إدارة المخاطر وتحقيق كفاءة عالية في عمليات البنك المصرفية، حيث تعكس هذه النتائج الإيجابية نجاحنا في تنفيذ استراتيجية نمو مستدامة تركز محاورها على تقديم قيمة مضافة للعملاء وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين”.

وأضاف أن الاستثماري سيواصل العمل على تعزيز أدائه المالي ومواصلة تحقيقه النمو على مختلف أصعدته التشغيلية، مع التزامه بتنفيذ توجهه نحو التحول الرقمي لتعزيز قدرته على الابتكار واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتطوير منتجات وخدمات مصرفية متقدمة تلبي احتياجات العملاء في العصر الرقمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:02

بشرة خير.. ارتفاع نسبة الإشغالات في فنادق المملكة بالنصف الأول للعام الحالي

18:51

الزراعة: الخطة السنوية تستهدف تنفيذ برامج مكافحة آفات الزيتون

18:44

توريد 2969 طنا من الخضروات والفاكهة إلى سوق الجملة المركزي

18:37

بالجملة.. انخفاض مستوردات الأردن من النفط والمجوهرات

18:27

الإتحاد الأردني لشركات التأمين يختتم أعمال البرنامج التدريبي السابع

18:11

“النوايسة” يفتتح الجلسات الوطنية لتطوير الإعلام الصحي في الأردن

17:39

“أبو عابد” و”داركو نسيتروفيتش” يؤكدان جاهزية فريقيهما لمباراة إياب كأس السوبر على ستاد عمان

17:13

بعد الخسائر.. ارتفاع أسعار النفط 1%

17:04

جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية: برنامج تدريب القيادة الدولي تمكين القيادات الشابة في الوطن العربي

16:44

للمرة التاسعة على التوالي.. المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس

16:38

الشيخ فيصل الحمود يشيد في جامعات الأردن

16:37

افتتاح مبنى مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء الجديد و عدد من مراكز التدريب فيها

وفيات
وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023