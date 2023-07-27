للمرة التاسعة على التوالي.. المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس

وطنا اليوم:قرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه اليوم الخميس 27 يوليو 2023، رفع سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض بمعدل ربع درجة أساس، للمرة التاسعة على التوالي، تزامنا مع قرار البنك المركزي الأمريكي أمس برفع سعر الفائدة هو الآخر في اجتماعه أمس الأربعاء.

وبذلك يصل معدل فائدة الاقراض في منطقة اليورو إلى 3.75%، بينما يصل معدل الفائدة على الإقراض الهامشي من المركزي الأوروبي إلى 4.50% وتكون الفائدة الأساسية على إعادة التمويل إلى 4.25%، ضمن محاولات البنك الأوروبي للسيطرة على التصاعدات المستمرة لمعدلات التضخم في البلاد.

يأتي إعلان المركزي الأوروبي عن قراره بعد رفع بنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أمس الأربعاء، وقد يشكل التوافق بين قراري البنكين المركزيين تحديًا رئيسيًا للمصرف الأوروبي، كما سيرغب صناع السياسات بالحفاظ على أقصى قدر من المرونة من خلال عدم إرسال أي إشارة حاسمة للغاية حول نيتهم رفع الفائدة أو خفضها.

وبحسب آراء الخبراء والمحللون في أوروبا، فقد ارتفعت نسبة التوقعات التي تشير إلى أن خطوة رفع سعر الفائدة اليوم من قبل البنك المركزي الأوروبي، قد تكون الأخيرة في دورة رفع أسعار الفائدة الحالية، بعدما زرع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي المتشددون تقليديًا شكوكًا حول تحرك البنك لفرض زيادة أخرى في سبتمبر المقبل.

وكان البنك المركزي الأوروبي قرر في اجتماعه لشهر يونيو الماضي، رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثامنة على التوالي، ليكون معدل فائدة الاقراض في منطقة اليورو إلى 3.5%، ومعدل الفائدة على الإقراض الهامشي 4.25%، والفائدة الأساسية على إعادة التمويل 4%.

وسبق وأن أعلن المركزي الأوروبي في اجتماعه لشهر مايو الماضي أيضا، رفع سعر الفائدة بمعدل ربع درجة مئوية للمرة السابعة له على التوالي، لتستمر السياسات المتبعة بالضغط في منطقة اليورو إلى الوصول لأعلى مستوياتها خلال هذا العام.

وفي نفس السياق، قرر مجلس الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء رفع سعر الفائدة الأمريكية للفترة المقبلة بمقدار ربع درجة مئوية، لتسجل 5.5%، في إطار محاولاته المستمرة للسيطرة على التضخم المتصاعد