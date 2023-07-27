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نواب يرفضون تجريم الشذوذ الجنسي بقانون الجرائم الإلكترونية

منذ 4 ساعات
نواب يرفضون تجريم الشذوذ الجنسي بقانون الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم:رفض مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مقترح بمعاقبة مروجي ظاهرة الشذوذ الجنسي او المثلية الجنسية، عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت)
واقترح النائب ينال فريحات إضافة نص إلى مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية بـ “يعاقب كل من أرسل او أعد أو روج أو دعم او أيد أو أنشطة أو أعمال أو شعارات المثلية الجنسية والشذوذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلوامت أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني او مجموعة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 6 آلا ولا تزيد عن 15”
وقال فريحات خلال جلسة تشريعية لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية، إنّ هذه الدعوة لإضافة النص تأتي لحماية المجتمع وأبناء الأردنيين من آفة وظاهرة تنتشر في المجتمع وتستغل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج إليها بالرغم من أنها تخالف الدين والعادات والتقاليد والقيم والفطرة الإنسانية.
وطلب رئيس المجلس أحمد الصفدي التصويت على مقترح فريحات الّا أنه لم ينجح
وأصر النائب الفريحات على إعادة التصويت على القرار المرتبط بتجريم الشذوذ الجنسي، لكنه حصل على 15 صوتاً ونجح قرار اللجنة بتصويت أغلبية النواب


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