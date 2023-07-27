الصفدي: الأردن تجاوز كل طاقاته الاستيعابية في استضافة اللاجئين

وطنا اليوم:حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من أن الأردن لن يستطيع الاستمرار في توفير سبل العيش الكريم للاجئين السوريين نتيجة تراجع الدعم الدولي.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع نظيره البريطاني وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفيرلي، إن الأردن قدم كل ما يستطيع لتوفير العيش الكريم للاجئين السرويين، مؤكداً أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية في استضافة اللاجئين السوريين وتوفير العيش الكريم لهم وذلك في ظل تراجع الدعم الدولي خاصة المنظمات الدولية.

وأضاف أن وقف برنامج الأغذية العالمي لمساعداته سيزيد من معاناة اللاجئين، فـ”الأردن لم يُقصر في التعامل أو توفير العيش الكريم للاجئين السوريين لكن المنظمات الدولية هي من قصرت في مسؤولياتها”.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تقوض حل الدولتين، منها الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، محذرا في الوقت نفسه من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى التي تزيد من حالة التوتر في المنطقة.

وبين أن الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك واستفزازه للمسلمين، مشيرا إلى أن الأردن مستمر في بذل كل جهد ممكن لحماية حق الشعب الفلسطيني