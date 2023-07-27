حماية 28 الف دينار من الاحتراق داخل استراحة في إربد

وطنا اليوم:نجحت كوادر الدفاع المدني في اربد من اخماد حريق داخل استراحة على الطريق الدولي في محافظة اربد باتجاه جسر النعيمة بالقرب من الصوامع حيث تمكنت الكوادر من اطفاء النيران ومنع احتراق موجودات الاستراحة حيث تم العثور على مبلغ 28 الف دينار داخل مكتب للاستراحة طالته النيران لكن تم اخمادها لسرعة الاستجابة والوصول للموقع فورا.

وقال مدير دفاع مدني شرق اربد العقيد مصعب الدعجة ان الحريق وقع الساعة الرابعة فجرا والمساحة الكاملة للاستراحة 400 متر اذ ان المحترقة منها فقط 42 متر وتمكنت كوادر واليات الدفاع المدني من التعامل مع الحريق بحرفية عالية وساهم ذلك في مكافحة الحريق والحفاظ على الممتلكات دون وقوع اي اصابات .

وزاد العقيد الدعجة انه تم حماية وثائق اخرى من الاحتراق حيث تم حماية فواتير ورخص وشيكات وبطاقات ائتمان وجميعها لم تطالها النيران نتيجة السيطرة على الحريق وكذلك اخراج 9 اسطوانات غاز من داخل الاستراحة مؤكدا جاهزية كوادر واليات الدفاع على مدار الثانية لحماية الممتلكات وارواح المواطنين .